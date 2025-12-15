Андрей Воробьев назвал три «золотых ключика», которые помогают экономике Подмосковья

Фонд развития промышленности, проекты по сопровождению строительства и промышленная ипотека стали тремя «золотыми ключиками», которые помогают экономике Подмосковья в условиях изменения ключевой ставки. Об этом в эфире «Радио РБК» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что ключевая ставка оказывает влияние как на сферу строительства, так и на косметологию, фарму, IT и не только. При этом, например, фонд развития промышленности помогает предприятиям получать деньги под 3–7%.

«Раньше это был 1%. То есть это безумно выгодно, потому что деньги, по сути, ничего не стоят. <…> Жизнь такова, что без фонда развития промышленности невозможно было бы реализовать такое количество проектов», — добавил Воробьев.

По его словам, в Подмосковье средства из фонда (около 70 млрд рублей под льготные проценты) получили 180 проектов. Он продолжил, что все услуги по организации и самой стройке в регионе упакована в Центре содействия строительству.

По инициативе властей региона и Минпромторга был создан третий «золотой ключик» — промипотека.

«Это дешевые деньги, когда ты покупаешь готовое здание, промышленный бокс, цех, соответственно, под льготный кредит», — пояснил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.