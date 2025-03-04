Более 82 тыс. девятиклассников Подмосковья написали региональную диагностическую работу

В Подмосковье региональную диагностическую работу написали свыше 82 тыс. учащихся девятых классов 874 школ. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Контрольная проводилась с целью оценки функциональной грамотности. Она стала последним этапом в серии подобных работ — ранее их написали семиклассники и восьмиклассники Подмосковья.

Работа включала в себя 15 заданий, выполнить которые необходимо было за два часа. Школьникам требовалось продемонстрировать свое умение анализировать текст, выполнять математические расчеты и находить решения задач, применяя знания по биологии и химии.

Работа считается выполненной при преодолении порога в девять баллов. Максимальный результат — 24 балла. Результаты контрольной станут известны не позднее 10 марта.

Ранее в министерстве рассказали, что аналогичную работу в регионе написали около 94 тыс. восьмиклассников из 882 школ.