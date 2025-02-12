Около 94 тыс. школьников Подмосковья написали комплексную региональную диагностическую работу

В Подмосковье комплексную региональную диагностическую работу написали порядка 94 тыс. учащихся восьмых классов 882 школ. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Цель проведения контрольной — проверить уровень функциональной грамотности школьников. В нее входит 15 заданий на математическую, читательскую и естественно-научную грамотность.

Написать контрольную нужно было за два часа. Максимальное количество баллов за нее — 23.

Результаты работы станут известны не позднее 17 февраля. Для прохождения испытания достаточно набрать девять баллов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о решении проблем с дефицитом школ во многих округах региона.