Больницы Подмосковья получили еще три новых рентген-аппарата
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Еще три новых цифровых рентген-аппарата передали больницам Подмосковья. Технику закупили по нацпроекту за 65,5 млн руб., сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Новое оборудование получили поликлиника Щелковской больницы во Фряново, поликлиника № 8 Люберецкой больницы и Некрасовское поликлиническое отделение Дмитровской больницы.
В общей сложности с начала текущего года медучреждениям региона передали 56 новых рентген-аппаратов.
Ранее о ходе оснащения больниц области новым оборудованием рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.