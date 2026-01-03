Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом маленьких пациентов Коломенской больницы
Фото: [Коломенская больница]
В Коломне Дед Мороз и Снегурочка навестили детей, проходящих лечение в Коломенской больнице, и поздравили их с Новым годом. Волшебные персонажи обошли палаты и вручили каждому ребенку сладкий подарок.
В Министерстве здравоохранения Московской области до этого рассказали, как избежать детских травм в период зимних праздников.
Под костюмами новогодних героев в больнице Коломны скрывались давно знакомые детям врачи. А в роли его верной помощницы Снегурочки была медицинская сестра.
«Приглядитесь к глазам нашего Деда Мороза — и вы узнаете одного из самых любимых детских докторов, который на протяжении всего года исполняет желания детей и их родителей быть здоровыми», — рассказали сотрудники больницы.
