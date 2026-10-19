День открытых дверей в колледжах и техникумах Подмосковья посетили более 125 тыс. человек

Свыше 125 тысяч школьников и их родителей посетили День открытых дверей в колледжах и техникумах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Акция прошла в учреждениях, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», в рамках Года единства народов России и Всероссийской акции «СПО — сила единства». Посетить можно было 36 колледжей и шесть структурных подразделений вузов.

Гостям рассказали о перспективах обучения, провели для них профессиональные пробы и экскурсии, в том числе на крупные предприятия региона. К примеру, школьники ознакомились с работой авиакорпорации «Рубин», военно-промышленной корпорации «Машиностроение», «Загорский трубный завод», НПП «Звезда» им. Г. И. Северина.

Также для ребят организовали интерактивные викторины, квесты, презентации лабораторий и мастерских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития профессиональных колледжей.