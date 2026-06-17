Детский сад при Апрелевской школе № 3 в Наро-Фоминском округе обновлен на 80%
Капремонт детсада на ул. Пойденко в Апрелевке выполнили на 80%
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Наро‐Фоминском городском округе в Апрелевке капремонт детского сада № 22, функционирующего на базе Апрелевской школы № 3, перешагнул отметку в 80% готовности. Объект располагается по адресу: ул. Пойденко, 8. Информацию распространила пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.
Проект включен в программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соотносится с целевыми ориентирами нацпроекта «Семья».
На текущий момент на объекте идет комплексная модернизация: специалисты занимаются отделкой помещений, восстанавливают кровельное покрытие и обновляют фасадную часть здания. Параллельно ведется монтаж инженерных сетей. Не менее значимым направлением остается благоустройство прилегающей территории: пространство вокруг детского сада адаптируют под нужды воспитанников и сотрудников, делая его более функциональным и безопасным.
Общая площадь здания составляет 1070,3 кв. м. Завершение всех работ запланировано на 2026 год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.