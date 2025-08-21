Детской больнице Подольска передали 18 тыс. доз вакцины от гриппа. Это отечественный препарат «Ультрикс Квадри», отметили в администрации округа.

До этого в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили о старте кампании по вакцинации детей от гриппа.

«Ультрикс Квадри» является четырехвалентной инактивированной вакциной. Она подходит детям в возрасте от полугода и старше.

Благодаря вакцинации препаратом формируется высокий специфический иммунитет против гриппа типов А и В. Антитела возникают спустя 8–12 дней после прививки. Защита сохраняется до года.

