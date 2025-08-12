Губернатор Подмосковья проверил работу поликлиники в Дзержинском после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу взрослой поликлиники в Дзержинском, в которой ранее провели капремонт. Учреждение расположено на улице Ленина, его построили в 1975 году.

«У нас с проблемами шел ремонт, пришлось сменить подрядчика. Но сегодня поликлиника уже работает. Особенно в преддверии осеннего периода нам очень важно все настроить, чтобы все было удобным, комфортным для жителей. Знаем, как это важно», — подчеркнул губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

Он также поблагодарил медиков. В поликлинике работают 45 врачей и 44 человека среднего медперсонала. Укомплектованность кадрами составляет 98%. Сейчас ведутся поиски эндоскописта, врача функциональной диагностики и медсестер.

«В вашем лице благодарим всех наших медиков. Мы вами дорожим и очень ценим. Врачи у нас на вес золота. Потому что первый запрос от любого человека — это наличие терапевта или узкого специалиста. От вас очень многое зависит», — сказал Воробьев.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену. В ней не только провели ремонт, но и установили новое оборудование — УЗИ-аппарат, ЛОР-установку, три единицы офтальмологической техники, энцефалограф, спирограф и шесть холтеров.

В учреждении открыли отделение профилактики. Здесь работает школа для пациентов с сахарным диабетом, а также могут наблюдаться люди с рисками развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Также появилось отделение неотложной помощи с отдельным входом.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

«Прием у самых востребованных специалистов, таких как участковый терапевт, осуществляется день в день, что же касается узких, то это, как правило, 3-4 дня. А в отделение неотложной помощи пациент может обратиться без предварительной записи. Там ему окажут помощь в течение 15-20 минут», — рассказала заведующая поликлиникой Антонина Александрова.

Ранее в рамках рабочей поездки в Дзержинский губернатор проверил ход строительства нового корпуса гимназии №5. Его открытие запланировано на 1 сентября.