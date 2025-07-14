Для жителей Красногорска провели лекцию «Исторический костюм екатерининской эпохи»

В подмосковном Красногорске в Центральной библиотеке прошла лекция «Исторический костюм екатерининской эпохи», посвященная моде XVIII века, ее провела мастер Светлана Басова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В рамках мероприятия посетителям представили образцы тканей XVIII века, кружева, украшения и детально воссозданные костюмы женского и мужского гардероба. Им также показали уникальные модели костюмов, созданные по эскизам императрицы Екатерины II, и показали документальный фильм «Крымская победа Василия Долгорукова» приуроченный к 303-летию со дня рождения князя В. М. Долгорукова-Крымского. В конце встречи гостей познакомили с краеведческим центром библиотеки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.