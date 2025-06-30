Для жителей Красногорска провели показ фильма «Манифест мечты»

В Красногорске организовали показ фильма «Манифест мечты», оригинальную полнометражную документальную картину представил продюсерский центр «Вдохновители» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что лента рассказывает о мечтах, стремлениях и взглядах молодежи. Режиссер и сценарист Анатолий Доброжан отметил, что он постарался вложить в нее внутренний свет подростков, их интерес к миру и желание что-то менять. Активисты волонтерской организации Подмосковья «Мы рядом» Василий Русин и Матвей Голубицкий отметили, что фильм позволяет посмотреть на мир с другой стороны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.