Дорожники Подмосковья поменяют настил на Голутвинском мосту в Коломне

Специалисты Мосавтодора проведут замену деревянного настила на Голутвинском наплавном мосту в Коломне, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что движение по мосту на время работ приостановили. Сейчас дорожники приступили к демонтажу старого покрытия, завершить ремонт планируется в марте 2025 года.

Мост протяженностью более 137 м обеспечивает пешеходное сообщение между окружным центром и селами Сергиевское и Пестриково, а также поселком Сергиевский. На время проведения работ жителям посоветовали пользоваться Митяевским мостом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.