Единый расчетный центр Подмосковья запустил новый онлайн-сервис для жителей — это веб-консультант МосОблЕИРЦ. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С помощью нового сервиса можно проконсультироваться со специалистами центра онлайн, не посещая офис.

Сервис ранее успешно протестировали в 11 округах. Теперь он работает по всему региону. Им воспользовались уже более 300 человек.

Чтобы записаться на онлайн-консультацию, нужно зайти в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и выбрать раздел «Веб-консультант».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.