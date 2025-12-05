Экскурсию по Фряновскому керамическому заводу провели для ветеранов СВО из Балашихи

Участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции из Балашихи и члены их семей посетили Фряновский керамический завод в рамках программы «Промышленный туризм». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На заводе производят керамическую плитку, в рамках визита участникам рассказали о процессе изготовления изделий: от выбора сырья до окончательной обработки и упаковки готовой продукции. Они также обсудили возможности сотрудничества и участия в социальных проектах, направленных на поддержку ветеранов и их семей.

Напомним, что с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников СВО в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило Правительство Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.