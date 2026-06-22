Фестиваль мотокультуры в Шаховской посетили около 2 тыс. человек

Порядка 2 тыс. человек посетили выступление команды мотофристайла FMX13, которое прошло в субботу, 20 июня, на территории Ледовой арены «Кристалл» в Шаховской. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители увидели прыжки с трамплинов, перевороты, сальто, синхронные прыжки, акробатику в воздухе от мотоциклистов. Кроме того, капитан команды, самый титулованный спортсмен России по фристайл мотокроссу Алексей Колесников выполнил один из сложнейших трюков – сальто на багги. В рамках фестиваля с музыкальными номерами выступил чемпион России и Европы, дважды вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

В субботу, 27 июня, выступление пройдет в Жуковском, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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