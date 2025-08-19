Фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Подольске. Местом проведения мероприятия станет поле у реки Пахры в Дубровицах, рассказали в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отмечал, что на лето в регионе запланировано множество фестивалей.

Гости фестиваля «Славянское подворье» смогут прикоснуться к крестьянскому быту и традициям предков, увидеть русских богатырей и кулачные бои, попробовать блюда кухонь народов России и мира.

Также пройдет концерт, на котором выступят исполнители и коллективы Москвы и Подмосковья, Тверской и Калужской области. Хедлайнером вечера станет Татьяна Куртукова.

«В одном месте соединятся разные эпохи, чтобы каждый ощутил мощь и духовность нашей Родины, ее богатую историю и культуру. Приходите всей семьей!» — пригласил глава округа Григорий Артамонов.

