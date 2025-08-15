Губернатор Подмосковья проверил ход реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах. Здесь приведут в порядок здание учреждения, а также благоустроят прилегающий к нему сквер.

«Гримерные, хранилища декораций и костюмов, инженерное оборудование – все должно быть на уровне. Театр на протяжении долгого времени не просто работал — зал всегда был полон. Это значит, что спектакли востребованы, зрители любят сюда ходить. Я хочу пожелать творческого вдохновения художественному руководителю и всей труппе театра «ФЭСТ». Ну а наша задача — завершить все, что связано с модернизацией, благоустройством», — сказал губернатор.

Театр ежегодно посещают более 50 тыс. зрителей. Его здание было построено в 1969 году и со временем перестало соответствовать современным стандартам, поэтому здесь началась реконструкция. Завершить работы планируется досрочно — не в январе 2026-го, а уже в ноябре 2025-го.

«Сегодня перед нами поставлена задача — завершить строительно-монтажные работы, пуско-наладку и индивидуальные комплексные испытания к 4 ноября», — рассказал врио гендиректора компании-подрядчика Игорь Волков.

На объекте уже завершились монолитные и кровельные работы, устройство внутренних перегородок. Сейчас ведется отделка, монтаж лифта, фасадные работы.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

В здании обустроят четыре сцены и фойе — в нем тоже будут проходить спектакли. За счет пристроек площадь здания увеличится более чем в полтора раза и составит 6 тыс. кв. м. Также здесь появятся уникальная мультимедийная студия, два репетиционных зала, шесть гримерных. Обустроят отдельные входы и гардеробы для большой и камерной сцены. В целом будет создано 600-700 посадочных мест. При этом в здании создадут доступную среду, в том числе установят четыре подъемника и пассажирский лифт.

«После окончания всех ремонтных работ у нас появится пять зрительных залов. Планируем, что ежегодно мы сможем играть 380-390 спектаклей, их будут посещать порядка 400 тыс. зрителей», — отметил худрук театра Игорь Шаповалов.

На территории сквера уложат 4 тыс. кв. м. плиточного покрытия, оборудуют освещение и видеонаблюдение, установят новые скамейки, создадут парковку, высадят 900 деревьев и кустарников. Кроме того, заменят постамент памятника Ленину и обновят фонтан. Завершить благоустройство планируется в сентябре. Обновление прилегающей улично-дорожной сети продолжится до весны.

