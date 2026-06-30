Гематому, сдавившую головной мозг, удалили девушке, которая упала с электросамоката в Коломне
Врачи в Коломне спасли девушку, получившую ЧМТ после падения с электросамоката
Фото: [Коломенская больница]
Специалисты Коломенской больницы спасли девушку, которая в результате падения с электросамоката получила серьезную черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили девушку в угнетенном сознании. В ходе проведения КТ у нее выявили перелом правой теменной и височной костей с переходом на основание черепа и эпидуральную гематому со сдавлением вещества головного мозга.
Пациентку экстренно направили на операцию. Нейрохирурги провели ей трепанацию черепа и удалили гематому. Ее объем составил 120 мл.
Операция прошла и без осложнений. Через 11 дней девушку выписали.
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