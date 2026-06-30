Гематому, сдавившую головной мозг, удалили девушке, которая упала с электросамоката в Коломне

Специалисты Коломенской больницы спасли девушку, которая в результате падения с электросамоката получила серьезную черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили девушку в угнетенном сознании. В ходе проведения КТ у нее выявили перелом правой теменной и височной костей с переходом на основание черепа и эпидуральную гематому со сдавлением вещества головного мозга.

Пациентку экстренно направили на операцию. Нейрохирурги провели ей трепанацию черепа и удалили гематому. Ее объем составил 120 мл.

Операция прошла и без осложнений. Через 11 дней девушку выписали.

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