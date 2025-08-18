Гидравлические испытания теплосетей близятся к завершению в Химках

В Химках в рамках подготовки к отопительному периоду специалисты «ТСК Мосэнерго» проводят финальные гидравлические испытания теплосетей. Об этом рассказали в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого проверил работу диспетчерского центра «Мытищинской теплосети».

Испытания в Химках производят водой температурой до 40 градусов. В трубах поднимают давление до уровня, значительно превышающего рабочее. Повышенное давление поддерживается в течение нескольких часов. За это время специалисты тщательно осматривают все элементы теплосети на предмет дефектов.

Компания обслуживает 243 км магистральных теплосетей. Из них опрессовано уже 199 км.

В ходе испытания было выявлено 276 повреждений и отремонтировано 36 км. Проверка системы завершится на следующей неделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Единого центра управления ЖКХ.