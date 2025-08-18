Губернатор Московской области проверил работу Единого центра управления ЖКХ Подмосковья

«Это новый цифровой центр, который позволяет обнаруживать аварии на самых разных этапах. Благодаря цифровизации, установке датчиков, мы можем более оперативно реагировать и устранять их и, самое главное, информировать жителей. <…> Система слаженно работает тогда, когда есть современное управление, а именно — оперативное и профессиональное реагирование на те или иные вызовы»,— отметил губернатор.

Он напомнил, что в области при поддержке президента реализуется масштабная программа по модернизации электро-, тепло- и водоснабжения.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В Центре управления ЖКХ объединены цифровые технологии и профессиональные команды. На одной площадке работают областные МинЖКХ, Минэнерго и Минчистоты, а также МОС АВС, «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Мособлтепло», «Мособлводоканал», АРКИ, «Газпром Теплоэнерго Московская область», «Россети Московский регион».

Мониторинг ведется в круглосуточном режиме. Ежедневно формируются отчеты — выявлены или нет внештатные ситуации на коммунальных объектах. Вся информация из инфосистем ресурсоснабжающих организаций, диспетчерских служб, 112, а также с датчиков котельных и ЦТП передается в региональную систему мониторинга аварий. Кроме того, используется цифровая база ГИС «Инженерные сети» (ZULU).

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В случае аварии информация при помощи чат-бота сразу же доводится до руководства отраслевых министерств. Работа выстроена так, чтобы все службы получали сигнал одновременно.

В 2026 году планируется внедрить искусственный интеллект для прогнозирования планового времени устранения аварий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу диспетчерского центра «Мытищинской теплосети».