Глава Химок ознакомилась с работой Единого центра управления ЖКХ Подмосковья
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Глава Химок Елена Землякова ознакомилась с работой Единого центра управления жилищно-коммунального комплекса региона. Она отметила, что важно отработать механизмы взаимодействия внутри муниципалитета.
«Готовимся к отопительному сезону и уже активно реализуем все задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым», — отметила Землякова.
В Химках активно ведутся работы по проведению гидравлических испытаний на теплосетях.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к отопительному периоду.