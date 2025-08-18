Андрей Воробьев: подготовка к осенне-зимнему периоду завершится 15 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов обсудил ход подготовки региона к осенне-зимнему периоду и реализацию программы по модернизации коммунальных объектов.

По словам Воробьева, план этого года охватывает более 500 объектов, включая 352 км теплосетей, которые обеспечивают отоплением 3,7 млн жителей. Помимо этого, к осени и зиме готовится вся система теплоснабжения области, которая включает в себя более 2,7 тыс. объектов и свыше 10 тыс. км теплосетей.

«Системы водоснабжения также играют важную роль в ОЗП, подают воду для отопления, а значит, должны быть на особом контроле сейчас. До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды и т. д.», — подчеркнул губернатор.

Осенью в области планируют завершить реконструкцию и возведение 85 котельных, 60 БМК, 22 ЦТП, а также перекладку и капремонт свыше 350 км теплосетей. Положительные изменения коснутся 23,3 тыс. МКД и 5 тыс. соцобъектов.

«На сегодняшний день у нас в работе 492 объекта, уже врезано 132 км сетей разного диаметра, а также 30 котельных и 60 котлов. 15 сентября мы должны завершить подготовку к ОЗП, обеспечить системы теплопотребления химически очищенной водой и начать пробные топки, по результатам которых будут составлены акты с недочетами, которые потом важно оперативно устранить. Риска начала осенне-зимнего периода мы не видим. 1 октября должны выполнить все работы на 335 объектах — 315 км сетей и 253 котельные», — рассказал глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.

Уже проведен мониторинг 937 из 2,7 тыс. котельных. Из почти 11 тыс. км теплосетей более чем на 8 тыс. провели опрессовку и гидроиспытания. Было выявлено 1,5 тыс. повреждений. Из них 87% устранили. Всего в регионе к зиме нужно подготовить более 51,3 тыс. МКД, свыше 6,2 тыс. социальных объектов, 2,7 тыс. объектов теплоснабжения, 10,6 тыс. км теплосетей, почти 42,5 км сетей газоснабжения, 18,5 км сетей водоснабжения и более 14,2 км сетей водоотведения.

«У нас реализуется очень большая программа по водоснабжению и водоотведению в этом году. 150 мероприятий, больше всего — в Истре, Можайске, Дмитрове, Одинцово и Солнечногорске. 29 мероприятий из 150 направлены на обеспечение бесперебойной подачи ХВС на котельные. Их мы закончим в сентябре», — сообщил министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев.

В рамках подготовки к зиме также проверяют состояние систем внутри МКД. Уже осмотрели 17 тыс. домов. Все выявленные нарушения должны быть устранены до 15 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе Единого центра управления ЖКХ Подмосковья.