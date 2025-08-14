Григорий Артамонов и Вячеслав Фетисов осмотрели обновленную гимназию имени Подольских курсантов

Глава Подольска Григорий Артамонов и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов осмотрели гимназию имени Подольских курсантов. Ранее в учреждении завершился капремонт.

До этого ход ремонта в учреждении проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По итогам ремонтных работ в гимназии обновили классы, закупили новое оборудование, обустроили комфортные пространства для занятий и отдыха.

В рамках визита Артамонов и Фетисов пообщались с детьми участников СВО, которые 1 сентября пойдут в первый класс. В рамках акции «Собери ребенка в школу» им подарили рюкзаки со всем необходимым для учебы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с руководством школ новый учебный год.