Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с директорами и учителями подмосковных школ в преддверии нового учебного года, чтобы обсудить использование искусственного интеллекта в образовании, развитие олимпиадного движения и меры поддержки педагогов. Встреча прошла в новом корпусе гимназии №5 в Дзержинском, который откроет двери для учащихся 1 сентября.

«Уникальность нашего региона в том, что он постоянно растет, это в том числе касается количества школьников, особенно в примкадных территориях, где мы продолжаем строить школы. В этом году уже три сдали, а всего сдадим 36 – бюджетных и внебюджетных. Мы хотим, чтобы каждая новая школа была в зеленой зоне, со своей изюминкой. Безусловно, все они оснащены, но ключевое – это, конечно, учителя. Мы со своей стороны стараемся предложить педагогам привлекательные условия, а именно выдаем подъемные, оплачиваем аренду жилья, когда такая потребность есть. Это очень важно. Если, например, талантливый педагог приехал из другого региона, он уже не думает, где взять деньги на аренду. Кроме того, у нас есть программа "Социальная ипотека"», – сказал губернатор.

Директор Апрелевской школы №1 в Наро-Фоминске Денис Борисов отметил, что региональные программы поддержки помогают в привлечении педагогических кадров. По его словам, в 2024 году удалось набрать 15 учителей. Он отметил, что в этом году появилась программа топ-100, рассчитанная в том числе на педагогов, которые только закончили вуз. Она помогла привлечь 100 педагогов – 50 учителям выплатят по 1,5 млн рублей, а 50 выпускникам – по 500 тыс. рублей. Они приступят к работе в образовательных учреждениях Красногорска, Ленинского и других округов.

Кроме того, учителям предоставляют компенсацию аренды жилья (от 20 до 30 тыс. рублей), «Социальную ипотеку», пособие молодым специалистам (150 тыс. рублей), подъемные для приезжающих работать в малые города и села (1 млн рублей).

В рамках встречи участники обсудили использование современных технологий в работе. По словам учителей, ИИ пока допускает ошибки, поэтому к этому вопросу стоит подходить с умом.

В этом году среди выпускников подмосковных школ оказались более 7,6 тыс. медалистов, 669 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Регион в четвертый раз подряд занял второе место в России по количеству полученных наград на Всероссийской олимпиаде школьников – 550 дипломов. При этом 91 школьник стал победителем ВсОШ.

«Мы в Подмосковье активно развиваем олимпиадное движение и видим хорошие результаты. Это позволяет воспитывать у ребят лидерские качества, учит с малых лет побеждать, преодолевать. Очень надеюсь, что в каждой школе участников муниципального, регионального уровня будет больше. Это в том числе зависит и от вас», – сказал педагогам губернатор.

Учитель физики и математики гимназии №1 Балашихи, куратор инженерного класса по направлению «Кадры для беспилотных авиационных систем» Елена Вахнина рассказала о преимуществах цифровых домашних заданий. По ее словам, это позволяет сократить время на проверку бумажных работ.

Во многих образовательных учреждениях региона для учеников старших классов доступен проект «Цифровые классы Подмосковья», который позволяет значительно разгрузить их и организовать обучение по индивидуальным учебным планам. Так школьники могут сделать упор на предметы, выбранные для сдачи ЕГЭ, освободить время для профессиональных занятий спортом, искусством и так далее.

Директор Инженерной школы в Дмитрове Наталья Бражникова рассказала, что в этом году при поддержке «Роскосмоса» у них появится космический класс. Помимо этого, здесь работает кванториум.

Учителя в рамках встречи отметили, что многие ученики хотят поступить после школы в колледж и техникум, чтобы получить прикладную профессию. Они уточнили, что этому в том числе поспособствовало увеличение бюджетных мест в таких учреждениях.

