ИИ в Подмосковье помог врачам поставить почти 2 млн диагнозов

Диагностический ассистент AIDA — сервис на основе искусственного интеллекта для поддержки врачей первичного звена, запущенный в подмосковных медорганизациях в 2026 году, помог поставить более 1,7 млн диагнозов пациентам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Так, для пациентов уже работают робот Светлана и сервис расшифровки анализов, а для специалистов — модуль поддержки принятия врачебных решений, помогающий в оформлении лекарственных назначений», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, ассистент AIDA помогает врачам анализировать жалобы, анамнез и результаты диагностики пациента. После этого он формирует предположение о наличии одного из 95 социально значимых диагнозов. После постановки заключительного диагноза специалистом система параллельно анализирует данные электронной медицинской карты и формирует собственный вывод. Если мнение совпадает, сервис подтверждает решение специалиста.

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