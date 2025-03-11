Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла заявителю из Сергиева Посада, который оказался в сложной жизненной ситуации.

В аппарат омбудсмена региона обратился житель, который после смерти родителей унаследовал их квартиру с большой задолженностью по оплате ЖКУ, включая пени. Сейчас заявитель вместе с сестрой заботится о своих младших братьях, у него нет возможности выплатить задолженность в полном размере.

Фаевская обратилась к главе округа с вопросом о реструктуризации долга, а также в Минсоцразвития Подмосковья.

«Учитывая трудные обстоятельства, в которых оказался заявитель, вопрос о реструктуризации долга был решен положительно: часть пени за просрочку платежа была списана, а также была оказана помощь в получении материальной поддержки для семьи», — рассказала подмосковный омбудсмен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в расширенном совещании Мособлсуда. Он подчеркнул, что главным приоритетом в работе судебной системы является защита интересов жителей.