Ирина Фаевская рассказала о предстоящей работе аппарата омбудсмена на сентябрьских выборах

Круглый стол на тему общественной безопасности во время сентябрьских выборов прошел в Подмосковье под председательством главы комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова.

В мероприятии приняла участие уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она рассказала о предстоящей работе аппарата омбудсмена в части защиты избирательных прав граждан.

К мониторингу в рамках избирательной кампании будут привлечены члены молодежного совета при уполномоченном. Они будут следить за процедурами на избирательных участках в период подготовки и в дни голосования.