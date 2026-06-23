Ирина Фаевская рассказала о предстоящей работе аппарата омбудсмена на сентябрьских выборах
Общественную безопасность на выборах в сентябре обсудили в Мособлдуме
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
Круглый стол на тему общественной безопасности во время сентябрьских выборов прошел в Подмосковье под председательством главы комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова.
В мероприятии приняла участие уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она рассказала о предстоящей работе аппарата омбудсмена в части защиты избирательных прав граждан.
К мониторингу в рамках избирательной кампании будут привлечены члены молодежного совета при уполномоченном. Они будут следить за процедурами на избирательных участках в период подготовки и в дни голосования.
«На протяжении всех дней голосования у нас будет работать „горячая линия“, наши юристы будут консультировать жителей по всем вопросам избирательного права. Особое внимание хочу обратить на необходимость максимально усилить информирование избирателей о правилах и доступных способах голосования, точных адресах участков и, безусловно, нормах поведения на выборах», — сказала Фаевская.