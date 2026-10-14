Китайская делегация посетила технолицей им. Долгих в Истре

В Областном технолицее им. В. И. Долгих муниципального округа Истра состоялась встреча с делегацией из Китая. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Московской области, технолицея, а также победители конкурса рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Среди них — первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова, руководитель проектов Института повышения квалификации Китайской ассоциации по международным обменам в сфере образования Чжан Цзянь и руководитель корпункта газеты «Чайна Дэйли» в России Лю Хунцзе.

Программа включала в себя ознакомительную экскурсию по образовательной инфраструктуре технолицея, в ходе которой представители китайской делегации ознакомились с передовыми образовательными методиками и технологическими решениями, применяемыми в учебном процессе. Особое внимание было уделено презентации концепции обучения в Технолицее. Отдельной темой встречи стало обсуждение участия школьников Китайской Народной Республики в математической олимпиаде «Вершина и Международной космической олимпиаде в Королеве.

В рамках мероприятия также состоялось вручение грамот шести победителям и 26 призерам конкурса рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце».

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