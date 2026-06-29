Количество самозанятых в Подмосковье составило более 1,1 млн человек
В Подмосковье увеличилось число самозанятых
Фото: [Центр «Мой бизнес» Московской области]
В Подмосковье увеличилось число самозанятых граждан. Так, их количество превысило 1,18 млн человек, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«За год число самозанятых увеличилось почти на 250 тыс. человек, а с начала этого года — более чем на 92 тыс. Это говорит о том, что люди видят возможности для развития собственного дела и активно пользуются существующими мерами поддержки», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Из общего числа зарегистрированных в Подмосковье самозанятых 1 113 642 человека — физические лица и 67 968 — индивидуальные предприниматели.
В 2025 году поставщиками товаров и услуг для государственных компаний стали почти 1 тыс. самозанятых региона. Контракты были заключены примерно на 1,7 млрд рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых соглашениях, подписанных в Минске.