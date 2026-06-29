Количество самозанятых в Подмосковье составило более 1,1 млн человек

«За год число самозанятых увеличилось почти на 250 тыс. человек, а с начала этого года — более чем на 92 тыс. Это говорит о том, что люди видят возможности для развития собственного дела и активно пользуются существующими мерами поддержки», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.