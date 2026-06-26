Губернатор Подмосковья рассказал о новых соглашениях, подписанных в Минске

В Минске было подписано соглашение между Серпуховским лифтостроительным заводом и «Могилевлифтмашем». Об этом по итогам XIII Форума регионов Белоруссии и России сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это объединение усилий, чтобы стать сильнее в производстве отдельных узлов и увереннее выходить на рынки. Нам очень нравится, что российские и белорусские компании все чаще объединяются для укрепления своих позиций. Мне кажется, именно на этом форуме начал происходить серьезный сдвиг: это уже не просто экспорт или импорт. Безусловно, нашими основными рынками остаются Россия и Беларусь. Но что если пойти дальше — объединить усилия для совместной экспансии туда, где мы можем быть по-настоящему конкурентными», — отметил Андрей Воробьев.

Предприятие Подмосковья планирует наладить поставку дверей, белорусское — лебедки для лифтов. Заводы будут обмениваться передовыми IT-решениями, развивать сервисные сети. Генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов подчеркнул, что новое соглашение является стратегическим шагом по укреплению производственной кооперации и расширению линейки продукции. Стороны также прорабатывают перспективные совместные проекты, в том числе вывод на рынок автоматизированных парковочных систем, разработанных в Могилеве, и собственных уникальных систем подземного сбора мусора.

«Промышленный холдинг ОАО „Могилевлифтмаш“ активно расширяет кооперационное стратегическое сотрудничество с партнерами из Российской Федерации. Сегодня в рамках Форума регионов подписано соглашение с ООО „СК С. Т.С.“. Мы глубоко убеждены, что только совместная кооперация, основанная на компетенциях и наработках обеих сторон, будет способствовать не только росту нашей общей технологической самодостаточности, но и повышению конкурентоспособности каждого из предприятий», — добавил генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш» Руслан Страхар.

Губернатор Подмосковья также принял участие во встрече, которую председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова провели с руководителями органов государственной власти субъектов РФ и местных органов власти Беларуси. Главы регионов рассказали о совместных проектах и обменялись успешными практиками. По итогам встречи регион также заключил соглашение с Витебской областью — стороны будут развивать партнерство в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.