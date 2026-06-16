Коммунальные службы Московской области ведут борьбу с последствиями ливней

Коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия мощных ливневых дождей. За сутки в регионе зафиксировали свыше 50 случаев локальных подтоплений во дворах и общественных пространствах. На данный момент устранено уже 70% из них, остальные — на контроле специалистов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Чтобы как можно быстрее справиться с водой, бригады задействуют целый комплекс мер. В первую очередь очищают дождеприемные решетки от скопившейся растительности — это помогает восстановить нормальный сток. Для осушения низинных и труднодоступных участков, куда не может заехать тяжелая техника, используют переносные мотопомпы. Параллельно дворники вручную расчищают пути для оттока воды во дворах — особенно важно не допустить ее застоя у входов в подъезды.

Когда уровень воды спадает, в дело вступает коммунальная техника: она зачищает проезды и тротуары от наносов — грунта, песка, ила и мелкого мусора, который приносят потоки. Особое внимание уделяют низменным территориям, где вода скапливается чаще всего: в таких зонах дежурят бригады с оборудованием, готовым к немедленной откачке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется обновить 135 котельных и 361 км теплосетей.