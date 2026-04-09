Андрей Воробьев: 135 котельных и 361 км теплосетей обновят в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье стартовала программа модернизации коммунальных объектов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в 2026 году в регионе планируется обновить 135 котельных и 361 км теплосетей.

Как отметил глава региона, больше всего котельных модернизируют в Богородском округе, Лотошино, Рузе, Чехове и Дмитрове. Теплосетей — в Чехове, Богородском округе, Дмитрове, Одинцове и Электростали.

В микрорайоне Восточный Электростали запустили новую котельную, которая обеспечит теплом 4,8 тыс. жителей, 11 домов и три объекта социальной инфраструктуры. Также в округе в 2026-м запустят четыре БМК, в 2027-м — еще подобных объекта.

«Также особое внимание уделяем котельной „Восточная“. В 2024 году капитально ее отремонтировали, в этом году в планах обновить резервное топливное хозяйство и перевести ее с мазута на дизельное топливо, чтобы увеличить надежность системы теплоснабжения», — рассказал губернатор.

Он добавил, что в округе в этом году капитально отремонтируют 12,5 км теплосетей. Кроме того, внедряют цифровую систему контроля: на 13 котельных и 16 ЦТП установили датчики и диспетчерский контроль. В 2026-м подключат к системе еще четыре котельные, в 2027-м — еще две.

«Всего программа модернизации ЖКХ в Электростали охватывает более 40 тыс. жителей округа, 289 МКД и 37 социальных объектов», — добавил Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной в Электростали.