Компания в Павлово-Посадском округе провела экскурсию для участников СВО

Предприятие «Ультрадекор» из Павлово-Посадского округа провела экскурсию на своей производственной площадке для делегации ветеранов специальной военной операции и представителей организации «Боевое братство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках визита их ознакомили с производственными цехами, технологическими процессами и основными направлениями деятельности предприятия. Кроме того, руководители компании ответили на вопросы участников о вакансиях, требованиях к кандидатам, условиях труда и не только.

Мероприятие прошло в рамках программы «открытых дверей», которая призвана помочь вернувшимся со службы гражданам пройти период адаптации и найти работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.