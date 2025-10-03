Комплексы фотовидеофиксации в Подмосковье выявили более 9 тыс. случаев использования телефона за рулем

В Подмосковье комплексы фотовидеофиксации выявили около 9,4 тыс. случаев использования телефона за рулем. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Фиксировать такое нарушение камеры начали весной. Сейчас в регионе насчитывается 159 устройств, которые распознают гаджеты в руках водителей.

Также в Подмосковье работает свыше 450 камер, которые фиксируют непристегнутый ремень. С начала года в области выявили более 933 тыс. таких нарушений у водителей и пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыли движению по новому участку трассы ЮЛА. В его запуске принял участие губернатор Андрей Воробьев.