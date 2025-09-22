Губернатор Подмосковья дал старт движению по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги

«Здесь мы не только чтобы поблагодарить строителей, но и анонсировать следующие очень важные этапы, которые позволят экономить огромное количество времени нашим жителям. Здесь, в Ленинском г.о., мы запускаем большой индустриальный парк. Все это в том числе обеспечит и его доступность. 45 км дороги соединит участок М-12 — это Балашиха (где также по программе президента мы строим большой госпиталь) и М-2 «Крым», которая идет до Тулы. Наша задача — все основные участки сдать в этом году», — сказал губернатор.

Протяженность нового участка составляет 2,3 км. Благодаря его вводу жители Видного смогут на 20 минут быстрее добираться до аэропорта Домодедово и обратно. На участке построили два путепровода, съезды и заезды в обе стороны.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

«Я очень надеюсь, что через месяц мы откроем следующий участок (от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал») и, самое главное, в конце года у нас еще два больших участка. В следующем году мы должны завершить этот проект. В первом квартале 2026-го — сдать небольшой, но очень сложный участок, по которому идут нефтепроводы, газопроводы, сети. Строителям требуется очень много сил, времени и средств, чтобы все это переложить. И тогда мы будем иметь, по сути, дублер МКАДа, которой позволит и МКАДу свободнее дышать, и Подмосковью развиваться», — подчеркнул губернатор.

Протяженность участка от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал» составит 3 км. У жителей появится прямой съезд с ЮЛА на обход поселка Октябрьский.

Основное рабочее движение на ЮЛА планируется запустить до конца этого года. В декабре завершат работы на участке от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе протяженностью 9 км. Он свяжет два уже построенных участка и обеспечит непрерывный транспортный коридор от развязки на М-2 «Крым» до трассы А-105 на аэропорт Домодедово.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

Полностью запустить 4-6-полосную трассу планируют в начале следующего года. ЮЛА свяжет ключевые федеральные трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток». Она позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД и направить транспортные потоки в обход Москвы с юго-восточного направления, а также значительно снизить нагрузку на подмосковные трассы. До аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее. Транспортная доступность улучшится для более чем 3,5 млн жителей столичного региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Каширского шоссе. Их планируется завершить досрочно, к концу 2026 года.