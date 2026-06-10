Круглый стол по вопросам развития экономики замкнутого цикла прошел в Подмосковье

В Подмосковье состоялся выездной круглый стол, посвященный развитию экономики замкнутого цикла. В мероприятии приняли участие представители разных уровней власти и отраслевых организаций: депутат Госдумы, депутаты Мособлдумы, специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители Российского экологического оператора, а также руководители предприятий, занятых в сфере переработки отходов.

О ключевых достижениях региона рассказал Игорь Даниленко, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. По его словам, с 2022 года в области последовательно наращивают инфраструктуру для сбора текстиля: сегодня в 36 муниципалитетах установлено свыше 4 тыс. контейнеров для одежды, а общий объем собранного вторсырья достиг порядка 14 тыс. тонн.

Важным шагом в поддержке бизнеса стала запущенная в 2025 году электронная услуга, которая упрощает процедуру размещения пунктов сбора вторсырья — она уже востребована рынком и эффективно работает. Не меньшее внимание уделяется просвещению жителей. Например, цифровой проект «Экологические игры 2025», реализованный впервые в прошлом году. Его участники собрали 3 тонны пластика, показав, что игровые форматы помогают вовлекать людей в экологичные практики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Чехове в 2026 году модернизируют около 40 объектов ЖКХ.