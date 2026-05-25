Андрей Воробьев проверил ход модернизации коммунальных объектов в Чехове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Чехов проверил ход модернизации коммунальных объектов. В частности, глава региона проверил, как идут работы на улице Чехова.
«Чехов в этом году лидирует по объему финансирования. Программа затронет почти весь город по части теплосетей и котельных, а также сел Новый Быт, Дубна, Молоди, Талалихино, деревень Манушкино, Крюково, Венюково, Мещерское», - рассказал губернатор.
Он отметил, что перемены коснутся более 128 тыс. жителей, 674 МКД и 123 социальных объектов. В округе отремонтируют 11 котельных, 11 центральных тепловых пунктов, 17 участков теплосетей протяженностью более 24 км. В рамках инвестпрограмм обновят еще три котельные.
«Наша задача сейчас – проконтролировать, чтобы все мероприятия по объектам шли по графику и без отставаний, чтобы обеспечить жителей к осени стабильным теплом, повысить надежность теплосистем и улучшить контроль за их работой», - подчеркнул губернатор.
В 2025 году в Чехове модернизировали котельную, построили БМК и провели аварийно-восстановительные работы на 10 источниках теплоснабжения. Сейчас ремонтируются сети на улицах Чехова, Московская, Полиграфистов, Гагарина и Вокзальной площади в окружном центре, а также в деревне Манушкино и других локациях.
Как рассказал генподрядчик Дмитрий Жебриков, в частности, ремонтируются сети от котельной №2. Это самая большая котельная в округе, которая обеспечивает теплом и горячей водой около 20 тыс. жителей.
«Модернизация будет идти по всему городу. Наша главная цель — завершить все сварочные работы на основной трассе к концу сентября. Это позволит гарантированно запустить тепло к началу отопительного сезона и избежать аварий. А после подачи теплоносителя в дома продолжим благоустройство территорий», — отметил он.
В 2027 году в округе планируется построить 4 БМК и модернизировать 5 котельных, а в 2028-м – реконструировать котельную. Современными датчиками оснащена 41 котельная и все ЦТП. До конца года планируется установить их на всех котельных.
