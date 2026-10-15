Курс повышения квалификации для участников проекта «Капитаны образования» запустили в Подмосковье
В Подмосковье стартовал курс повышения квалификации для «Капитанов образования»
Фото: [Министерство образования МО]
Курс повышения квалификации для участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» стартовал в регионе. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках первого модуля «Государственная политика в системе образования» участники изучили принципы формирования госпрограмм и нацпроектов, практические механизмы их реализации.
Кроме того, участники смогли пообщаться с первым заместителем министра образования Подмосковья Анной Гребцовой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил им награды.