Курс повышения квалификации для участников проекта «Капитаны образования» запустили в Подмосковье

В Подмосковье стартовал курс повышения квалификации для «Капитанов образования»

Официально

Фото: [Министерство образования МО]

Курс повышения квалификации для участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» стартовал в регионе. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках первого модуля «Государственная политика в системе образования» участники изучили принципы формирования госпрограмм и нацпроектов, практические механизмы их реализации.

Кроме того, участники смогли пообщаться с первым заместителем министра образования Подмосковья Анной Гребцовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил им награды.

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