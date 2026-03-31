МБУ Подмосковья в 2026 году передадут около 400 единиц новой спецтехники. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего на 80 МБУ Подмосковья находится свыше 3 тыс. единиц коммунальной техники. За три года парк был обновлен на рекордные 44% — было закуплено более 1,2 тыс. машин.

«Сегодня уровень оснащенности территорий Подмосковья спецтехникой достиг 79%, что позволяет нам кратно наращивать темпы содержания», - отметил глава министерства Игорь Даниленко.

В рамках программы льготного лизинга до 15 апреля поступит 222 машины, в том числе 99 тракторов, 45 вакуумных пылесосов, 59 экскаваторов-погрузчиков и 19 автогрейдеров.

Дополнительно некоторые округа самостоятельно закупят еще 175 единиц спецтехники, в том числе Сергиев Посад — 44, Красногорск — 21, Мытищи — 19.

