Андрей Воробьев рассказал о планах по проведению Всероссийского субботника в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с Правительством Московской области и главами округов обсудил планы по проведению Всероссийского субботника в Подмосковье.

«Традиционно апрель — это месяц интенсивной уборки территорий и дворов. Работа большая, и каждый год мы стараемся ее механизировать, потому что только руками, на одном энтузиазме крайне сложно справиться с такой объемной задачей. Поэтому обсудим сегодня все, что касается приведения территорий в порядок после зимы. Задача — активно, по нашим стандартам реализовать эту программу в текущем месяце. Ну и 25 апреля мы готовимся к проведению Всероссийского субботника», — сказал губернатор.

В Подмосковье насчитывается 25 тыс. дворовых и общественных территорий, проездов, а протяженность муниципальных дорог составляет 28 тыс. км. Наведением порядка занимаются 80 организаций — МБУ и МКУ. В их распоряжении 3,4 тыс. единиц спецтехники. За три года для них закупили около 1,5 тыс. новых машин. В 2026-м по льготной лизинговой программе ДОМ.РФ приобретут 222 единицы. Все они должны будут поступить на базы до середины апреля. Также округа закупили из своих бюджетов 175 единиц спецтехники.

С помощью ИИ в регионе разрабатывают 225 новых маршрутов для закупаемых вакуумных машин. До 15 апреля их внесут в сервис «Яндекс. Вектор», который помогает оптимизировать маршруты уборки и держать работу техники на контроле.

«Для проведения Всероссийского субботника у нас подготовлено 635 территорий, 552 места выдачи инвентаря. Планируем также организовать полевые кухни. Для проведения субботника будет впервые задействован сервис «Яндекс. Смена», благодаря которому можно находить исполнителей для разных работ среди местных жителей», - рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.

Принять участие можно будет двумя способами: за вознаграждение или в качестве волонтера. В первом случае совершеннолетние жители могут оставить заявку в приложении «Яндекс Смена» и выбрать подходящую локацию. После этого с ними свяжутся операторы сервиса. Во втором случае поучаствовать можно жителям в возрасте от 14 лет. Нужно оставить заявку на сайте «Добро.рф», после чего оператор сервиса «Яндекс Смена» сообщит алгоритм действий.

