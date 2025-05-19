Министерство образования Подмосковья: регион готов к государственной итоговой аттестации

В Министерстве образования Московской области сообщили о полной готовности региона к проведению государственной итоговой аттестации. Экзамены пройдут в 256 пунктах ЕГЭ и 518 пунктах ОГЭ.

В текущем году экзамены будут сдавать более 135 тыс. выпускников. Этот показатель на 7,5 тыс. человек превышает результат прошлого года.

В организации ГИА будут принимать участие свыше 28 тыс. сотрудников. К работе общественными наблюдателями будут привлечены студенты и более 1 тыс. родителей.

«Мы создали все необходимые условия, чтобы экзамены прошли организованно, спокойно и в соответствии с высокими стандартами», — отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Основной период сдачи ЕГЭ будет проходить с 23 мая по 11 июня; резервные дни — с 16 по 23 июня; дни для пересдачи — 3 и 4 июля; дополнительный период — с 4 по 23 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии в регионе Центра математического образования.