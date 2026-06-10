Министр ЖКХ Подмосковья проверил ход реконструкции коммунальных объектов в двух округах

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев совместно с представителями Управления технадзора капремонта и Мособлводоканала проверил ход реконструкции объектов в Орехово-Зуево и Богородском округе.

«Основная цель выездов — проверить качество и сроки выполнения тех обязательств, которые взяли на себя подрядные организации и мы — перед жителями. Сейчас в работе находится почти 200 объектов. Такая большая программа реализуется впервые», — отметил министр.

В Орехово-Зуево проверили ход капремонта самотечного канализационного коллектора в Ликино-Дулево. Степень строительной готовности объекта составляет более 40%.

В Богородском округе осмотрели площадку по проведению работ на участке холодного водоснабжения «Ямкино» — «Молзино» в деревне Молзино. Здесь проложили более 1,3 тыс. погонных метров новой трубы из 1,6 тыс. запланированных. Завершить работы планируется в сентябре.

Также в Обухово проверили ход обновления очистных сооружений, мощность которых составит до 5 тыс. кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации коммунальных объектов в Чехове.