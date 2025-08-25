Мобильные медицинские комплексы Подмосковья совершили около 6,7 тыс. выездов с начала 2025 года

В Подмосковье мобильные медицинские комплексы с начала года совершили около 6,7 тыс. выездов в отдаленные территории. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По итогам выездов свое здоровье смогли проверить более 152 тыс. человек.

В мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, а также обследования на рентген-аппарате и флюорографе.

Актуальное расписание выездов опубликовано на сайтах медучреждений региона. Для прохождения медосмотра потребуется полис ОМС и паспорт. Предварительно записываться не нужно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ДКЦ им. Рошаля с первой годовщиной медучреждения.