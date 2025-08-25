Мобильные медицинские комплексы Подмосковья совершили около 6,7 тыс. выездов с начала 2025 года
В Подмосковье мобильные комплексы больниц с января совершили 6,7 тыс. выездов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье мобильные медицинские комплексы с начала года совершили около 6,7 тыс. выездов в отдаленные территории. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
По итогам выездов свое здоровье смогли проверить более 152 тыс. человек.
В мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, а также обследования на рентген-аппарате и флюорографе.
Актуальное расписание выездов опубликовано на сайтах медучреждений региона. Для прохождения медосмотра потребуется полис ОМС и паспорт. Предварительно записываться не нужно.
