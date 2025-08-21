Андрей Воробьев поздравил коллектив ДКЦ им. Рошаля с первой годовщиной учреждения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив ДКЦ им. Л. М. Рошаля с первой годовщиной со дня открытия. Он отметил, что в учреждении оказали помощь сотням тысяч детей.

«Именно благодаря вниманию президента к вопросам детского здравоохранения стало возможным создание этого уникального медицинского учреждения. За год помощь получили более 200 тыс. детей из Подмосковья и со всей страны», - рассказал Воробьев.

Фото: [ Медиасток.рф ]

По его словам, 25 тыс. детей прошли лечение в стационаре, 165 тыс. — в КДЦ, 18 тыс. пациентов воспользовались телемедициной. Также было проведено 14 тыс. операций, более 60% из них — малоинвазивные.

Центр критических состояний принял 2,9 тыс. обращений, более 1,7 тыс. детей были доставлены из других больниц. Свыше 23 тыс. детей из других регионов доверили свое здоровье врачам Подмосковья.

«Эти цифры — не просто статистика. За ними стоит колоссальный труд врачей, медсестер, сотрудников центра. От всей души поздравляю коллектив центра и главного врача Татьяну Шаповаленко с первой годовщиной. Спасибо за профессионализм, преданность делу и заботу о детях!» - заключил губернатор.

