Модернизацию коммунальных объектов в 6 округах Подмосковья обсудили в ходе открытой трибуны в Одинцово

Модернизацию коммунальных объектов в Одинцове, Власихе, Наро-Фоминске, Краснознаменске, Рузе и Можайске обсудили в ходе открытой трибуны в Одинцово. Об этом сообщили в Московской областной думе.

«Реализация государственной программы в этом году затронет более 245 тыс. жителей, порядка 1,5 тыс. многоквартирных домов и индивидуального жилья, 315 социальных объектов, 21 котельную, 10 центральных тепловых пунктов. Запланировано 65 мероприятий на тепловых сетях», — рассказал первый заместитель министра энергетики Подмосковья Расим Тактаров.

В 2025 году реализовали 500 мероприятий на объектах теплоснабжения на сумму 41,7 млрд рублей. Модернизировали 84 котельные, 60 БМК, 22 ЦТП и 342 км теплосетей.

В 2026 году планируется провести 627 мероприятий, в том числе на 344 сетях, 130 котельных, 92 БМК, 62 ЦТП, одном резервном топливном хозяйстве.

До 2029 года мероприятия охватят около 600 тыс. человек. Общий объем финансирования программы составит 31,9 млрд рублей. Планируется провести свыше 100 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения.

В 2026 году на объектах водоснабжения и водоотведения проведут 96 мероприятий на 12,4 млрд рублей. Модернизируют 27 водозаборных узлов, 1 водопроводную насосную станцию, 34 участка водопроводных сетей, 6 очистных сооружений, 3 КНС, 25 участков канализационных сетей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Подольска модернизацию объектов теплоснабжения в округе.