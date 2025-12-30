Молодые специалисты станции скорой помощи Подмосковья дали клятву верности профессии
Чествование молодых медиков прошло на станции скорой помощи Подмосковья
Фото: [Московская областная станция скорой медицинской помощи]
Молодые специалисты областной станции скорой помощи Подмосковья дали клятву верности профессии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Традиционно, в конце года на станции проходит чествование наставников и их подопечных — молодых медиков, ставших частью коллектива.
На станции провели круглый стол на тему наставничества. В нем приняли участие опытные и начинающие медработники 53 подстанций скорой помощи региона.
В ходе заседания чествовали 18 лучших наставнических пар. После этого прошла церемония принесения профессиональной клятвы сотрудника скорой медицинской помощи.
