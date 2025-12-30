Молодые специалисты станции скорой помощи Подмосковья дали клятву верности профессии

Молодые специалисты областной станции скорой помощи Подмосковья дали клятву верности профессии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Традиционно, в конце года на станции проходит чествование наставников и их подопечных — молодых медиков, ставших частью коллектива.

На станции провели круглый стол на тему наставничества. В нем приняли участие опытные и начинающие медработники 53 подстанций скорой помощи региона.

В ходе заседания чествовали 18 лучших наставнических пар. После этого прошла церемония принесения профессиональной клятвы сотрудника скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе.