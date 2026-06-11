Московская область показала сплоченность и профессионализм на военно-патриотическом форуме в Рязани

Военно‐патриотический форум «Студенческий спецназ», состоявшийся в Рязанской области, продемонстрировал высокий уровень подготовки и сплоченность молодежи Центрального федерального округа, в том числе представителей Подмосковья. Масштабное мероприятие, прошедшее под патронатом полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева, собрало 200 участников из 26 регионов. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Делегация Подмосковья была представлена разносторонне: в ее составе работали наставники, военкоры и руководители патриотических объединений. На протяжении 5 дней молодые люди интенсивно осваивали прикладные дисциплины — от тактики и управления беспилотными летательными аппаратами до огневой и инженерно‐саперной подготовки. Отдельное внимание уделили военной журналистике: слушатели постигали нюансы полевой съемки и монтажа. Кульминацией программы стала военно‐тактическая игра «Двойной рубеж»: в ходе 15‐часового сценария участники отрабатывали штурмовые действия, разведывательные задачи и эвакуацию пострадавших.

Значимой частью форума стало развитие института наставничества. Ветераны и участники специальной военной операции не только передавали молодежи навыки выживания и ведения боя, но и сами совершенствовали умения в сфере публичных выступлений и социальной адаптации.

Среди почетных гостей мероприятия оказались видные государственные и общественные деятели — Герои России, представители федеральных органов власти и молодежных движений, в том числе Андрей Красов, Сергей Бойко, Артур Орлов и Владислав Головин. Практические занятия для будущих военкоров вели опытные специалисты — спецкоры телеканалов «Звезда» и РЕН ТВ, а также представители пресс‐службы Московского военного округа.

От Московской области в форуме участвовали члены военно‐патриотических клубов — Леонид Змиевский, Анна Табакова, Анфиса Самохина, Егор Соклаков, Дмитрий Артемьев и Полина Татаринова. Опыт наставничества и участия в кадровых проектах представили Денис Анищенко, Юрий Михайлов и Александр Худобкин. В направлении военной журналистики регион защищали Екатерина Королева, Гегам Сукиасян и Полина Елина.

Форум прошел в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при содействии аппарата полпреда президента в ЦФО и правительства Рязанской области.

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