Губернатор Подмосковья вручил команде Одинцовского округа переходящий кубок Школьной лиги

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в этом учебном году в самых разных соревнованиях. И отдельная благодарность тем, кто сегодня поддерживал девчонок и мальчишек в финальных играх — это было здорово. Мы — одна команда. Я очень надеюсь, что каждый год все вы будете брать новую планку, добиваться успехов и достижений в своих делах», — сказал губернатор.

В этом сезоне Школьная лига проходила по четырем видам спорта — футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Соревнования включали муниципальный и региональный этапы, а также «Финал четырех». В соревнованиях принимали участие 50 тыс. человек из 653 школ региона. Общее число зрителей превысило 200 тыс. человек.

Перед вручением наград губернатор Андрей Воробьев и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков пообщались с юными спортсменами и обсудили с ними развитие проекта. Новиков отметил, что Школьная лига — это масштабный и успешный проект, который можно распространить на всю страну.

«Важно, чтобы дети участвовали в подобных соревнованиях именно в массовом, оздоровительном формате, а не только в рамках спорта высших достижений. Мы планируем представить этот проект „Движению первых“ как одну из лучших практик для масштабирования», — заявил он.

Золото по футзалу взяла команда СОШ № 10 им. С. Н. Воронина из Чехова, по волейболу — команда девушек из Дмитровской СОШ № 8 и команда юношей из школы № 22 Раменского. В шахматах выиграла команда Областной гимназии имени Е. М. Примакова. В рамках церемонии закрытия состоялись финалы соревнований по баскетболу 3×3 среди девушек и юношей. Победу одержали команды Люберец и Павловского Посада соответственно.

По результатам всех дисциплин первое место занял Одинцовский округ. Губернатор вручил победителям переходящий кубок Школьной лиги. Второе место в общекомандном зачете занял Раменский округ, третье — Балашиха.

Ожидается, что в следующем сезоне в соревнованиях примут участие 800 школ и 100 тыс. человек. Также планируется добавить настольный теннис и киберспорт.

«В каждой школе ребята соревнуются: кто-то занимается спортом профессионально, в спортшколе, а кто-то — как любитель. И нашей задачей было объединить их на уровне всего Подмосковья, чтобы они знакомились друг с другом, общались. (…) Мы получили поддержку на федеральном уровне и хотим дальше вместе развивать это направление», — отметил губернатор.

