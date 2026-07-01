Муниципальным бюджетным учреждениям Подмосковья передали новые комбинированные дорожные машины

Муниципальным бюджетным учреждениям Подмосковья передали три новые комбинированные дорожные машины. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Технику получили коммунальные учреждения Красногорска, Балашихи и Богородского округа. Машины будут использоваться для мойки дорог, полива улиц, подметания тротуаров, удаления мелкого мусора.

Всего на балансе 80 МБУ Подмосковья — более 3 тыс. единиц коммунальной техники. За три года для учреждений закупили более 1,2 тыс. новых машин. По федеральной программе льготного лизинга планируется получить еще 222 машины, в том числе 99 тракторов, 45 вакуумных пылесосов, 59 экскаваторов-погрузчиков и 19 автогрейдеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной лесотехники.