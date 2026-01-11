Музей крылатых ракет стал самым посещаемым в Дубне в новогодние праздники

В Дубне в период новогодних праздников наибольшей популярностью пользовалось отделение крылатых ракет в местном музее. Чаще всего его посещали туристы из Москвы и Твери.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в регионе зимой пройдет более 1 тыс. мероприятий.

В 2026 году музей Дубны отметит 10 лет работы. Здесь представлена история левобережной части города. Экспозиции рассказывают о строительстве гидросооружений канала им. Москвы, истории государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» и Дубненского машиностроительного завода, а также о крылатых ракетах, созданных в Дубне.

Отдельная экспозиция посвящена детским коляскам, которые производились в Дубне на предприятиях в советские годы. В то время более 40% колясок производилось под эгидой Министерства авиационной промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.